تطمينات وزارة الداخلية تفشل في تهدئة طالبي جواز السفر





عرفت مصالح الحالة المدينة بمختلف بلديات عنابة فوضى كبيرة بسبب تدافع سكان الولاية على دفع طلب الحصول على جواز سفر بيوميتري قبل نهاية سنة 2016 وذلك بسبب إشاعة ارتفاع سعره في سنة 2017.حيث عرفت مختلف مصالح استخراج جواز السفر ضغطا غير مسبوق بسبب الطوابير غير المتناهية التي تزين قاعات المصالح المذكورة يوميا على مدار الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد تداول إشادة مفادها رفع سعر استخراج جواز السفر إلى أربع أضعاف ليصبح 24 ألف دينار بدلا من ستة آلاف، وقد واجه موظفون مصالح البيومتري صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الضغط الكبير الذي دفع وزارة الداخلية إلى الخروج عن صمتها ونفي رفع ثمن دمغة جواز السفر، لكن هذا الأمر لم يسهم في تهدئة المواطنين الذين واصلوا توافدهم على مصالح استخراج جواز السفر خوفا من ثبوت الإشاعة بدخول العام الجديد وتفويت الفرصة عليهم، ومن خلال ما وقفت عليه “آخر ساعة” في بعض المصالح، فإن العديد من الشجارات تقع بين المواطنين بسبب التدافع، كما أن بعض المواطنين يتشاجرون مع أعوان الأمن في المصالح المذكورة، ومن بين الأشياء التي وقفنا عليها هو إغماء إحدى السيدات بعد تشاجرها مع أخرى، وأصبح المواطن الجزائري يسعى بكل السبل إلى توفير الأموال من أجل مواجهة الزيادات المرتقبة في العام الجديد نظرا للزيادات المفروضة على كثير من المواد الاستهلاكية والطاقوية وذلك وفقا لما ينص عليه مشروع قانون المالية الجديد المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب قبة البرلمان.

وحيد هاني