حالة تأهب قصوى بسبب عودة «أنفلونزا الطيور»





تسجيل 1860 حالة في غرداية

سليمان رفاس

كشفت مصادر «آخر ساعة» أن الأطباء البياطرة تلقوا مراسلة من وزارة الفلاحة من أجل القيام بعميلة مراقبة واسعة في المناطق التابعة لهم بعد تسجيل 1860 حالة إصابة بـ «أنفلونزا الطيور» في غرداية والتي أصيب بها العصافير، الدجاج والإوز،وسيشرع الأطباء البياطرة في عنابة والطارف في عملهم خاصة بعد اكتشاف حالة إصابة عصفور بـ «أنفلونزا الطيور» كان بحوزة صاحبه الذي كان على متن رحلة جوية من فرنسا إلى عنابة حيث وبعد إجرائه للإجراءات الجمركية في مطار رابح بيطاط اتضح بعد مراقبة الوثائق الخاصة بالعصفور وإجراء الفحوصات أنه مصاب بـ «أنفلونزا الطيور»،وستقوم وزارة الفلاحة بالتنسيق مع مديرية الغابات بحملة مراقبة للمداجن والمحلات التي يبيع أصحابها العصافير،كما سيتم مضاعفة المراقبة على الحيوانات في المناطق الحدودية من أجل محاصرة الحالات التي يتم تسجيلها وتفادي انتشارها في المدن المجاورة،وقد تم التطرق في مديرية التجارة بعنابة في 48 ساعة الأخيرة لقضية «أنفلونزا الطيور» والكيفية التي يجب التعامل بها معها خاصة أنها تنتشر بسرعة فائقة بين الطيور، ونظرا للحساسية القصوى لهذه «الأنفلونزا» سيقوم الأطباء البياطرة بمراقبة اللحوم البيضاء التي تباع في المقصبات في الأيام القادمة خوفا على سلامة المواطنين.