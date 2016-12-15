عمال «فيروفيال» يواصلون احتجاجهم





مازوز بوعيشة

واصل أمس عمال مؤسسة «فيروفيال» بعنابة احتجاجاتهم بمقر مؤسستهم لليوم الثاني على التوالي بسبب عدم تجسيد أرضية مطالبهم المرفوعة إلى الإدارة العامة لمؤسستهم والهادفة أساسا لتحسين الظروف المهنية للعمال. كشف رئيس نقابة عمال «فيروفيال» ضيف الله سليمان أن العمال واصلوا الاحتجاج أمس بسبب عدم تلبية أرضية مطالبهم على الرغم من اجتماع أعضاء النقابة بإدارة المؤسسة هذا وتتمثل أهم مطالب العمال في تسريح جميع الإطارات المسيرة المتسببة في الحالة المزرية التي تتخبط فيها المؤسسة وتطبيق التعليمة الوزارية لسنة 2013 الخاصة بالإحالة على التقاعد ومحتوى الاتفاقية الجماعية سارية المفعول «المادة 223»منها وإحالة كل عامل على التقاعد مهما كانت وضعيته في السلم الإداري وتطبيق محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للمؤسسة الخاصة بإحالة التقاعد إضافة إلى إدراج شبكة أجور المجمع باعتبار «فيروفيال» فرع من فروع المجمع SNVI وتطبيق الامتيازات المستفاد منها كبقية الفروع بأثر رجعي أي منذ الانضمام إلى مجمع SNVI بتاريخ 2015/05/20 وكذا تحويل عقود العمال الذين تم إدماجهم من قبل مديرية التشغيل منذ 2010 في إطار عقود ما قبل التشغيلCTA-DAIP إلى عمال بصفة دائمة بعد أن تم تحويل عقودهم كما طالب العمال من خلال اللائحة المرفوعة إلى المدير العام لمؤسسة «فيروفيال» بتمديد عقود العمل بالنسبة للعمال المتعاقدين من 6 أشهر إلى 12 شهرا مع إمكانية الإدماج بصفة دائمة مع تطبيق الاتفاقية الجماعية للمجمع SNVI هذا إضافة إلى المطالبة بتطبيق محتوى الهيكل التنظيمي الجديد في أقرب الآجال وتحسين المستوى الاجتماعي والمهني لجميع العمال طبقا لإرسالية الوزير الأول بتاريخ 2013/04/29 والمطالبة كذلك بتفسير حول مصير أموال الخدمات الاجتماعية من سنة 2009 إلى 2012 وكذا تحسين الوضعية المهنية للعمال من الجانب الوقائي والصحي وذلك من خلال توفير لهم الماء الصالح للشرب والمراحيض اللائقة والنظيفة وتوفير الأماكن الخاصة بتغيير الملابس حيث أن الموجودة غير ملائمة ولا تتوفر على شروط النظافة كما طالبوا بتوفير أماكن كافية خاصة بالاستحمام للعمال مبرزين في ذات السياق انتشار الفئران في المؤسسة مما يعرض العمال للأمراض الخطيرة من جهة أخرى وحاولنا الاتصال بمدير المؤسسة إلا أننا علمنا أنه في مهمة عمل خارج الوطن.