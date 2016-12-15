طلبة «الكابا» يلتحقون بمقاعد الدراسة يوم 2 جانفي المقبل





مازوز بوعيشة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة أن الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي 2015 ينطلقون في الدراسة يوم 02 جانفي .2017حيث كشفت مصادر متطابقة لـ آخر ساعة أن الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة 2015 ينطلقون في الدراسة يوم 2 جانفي 2017 وهو ما تؤكده وثيقة صادرة عن كلية الحقوق بجامعة باجي مختار في 6 ديسمبر 2016، تحوز آخر ساعة على نسخة منها والمتضمنة أن الدراسة الخاصة بالطلبة الناجحين سالفي الذكر تنطلق يوم 02 جانفي 2017، يأتي هذا بعد أن قام الطلبة المعنيون بوقفة احتجاجية في الأيام القليلة الماضية أمام مقر كليتهم بعنابة للتنديد بتأخر إصدار قرار استئناف الدراسة في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة. بحسب القانون رقم 67/13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18/15 المؤرخ في 25 جانفي 2015 الذي يحدد كيفية الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لاسيما المواد 04 و 05 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015/03/12 الذي يحدد كيفية فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وتنظيمها وسيرها ولكن بعد طول الانتظار لقرابة عامين عندما قام الطلبة في سبتمبر 2014 بالتسجيل في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة قصد الانطلاق في الدراسة مباشرة ولكن في 25 جانفي 2015 صدر المرسوم التنفيذي رقم 18/15 المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوينات المهنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية الذي ألزم الطلبة اجتياز مسابقة كتابية بدلا من التسجيل مباشرة وفي 12 مارس 2015 صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارتي العدل والتعليم العالي المحدد لكيفيات فتح المسابقة وتنظيمها و تم استدعاء الطلبة بتاريخ 9 و 10 ماي 2015 لاجتياز المسابقة في 14 مركز للامتحان على مستوى الوطن من بينها كلية الحقوق بعنابة التي تضم كلا من الولايات التالية عنابة قالمة سوق أهراس الطارف وتبسة وبعد قرابة العام أي بعد 11 شهرا تم الإفراج عن نتائج المسابقة في أفريل 2016 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحديد موعد انطلاق الدراسة وعملية التكوين على مستوى كلية الحقوق هذا ما أثار غضب الطلبة الناجحين الذين انتظروا وقرروا اللجوء إلى الاحتجاج وقاموا بمراسلة وزير العدل مطالبين إياه بضرورة التدخل باصدار قرار باستئناف الدراسة ليتم بعده بأيام قليلة إعلان كلية الحقوق بعنابة أن الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي 2015، ينطلقون في الدراسة ابتداء من تاريخ 2 جانفي .2017