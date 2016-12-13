صيدليات تبيع مخدر “ترامادول” الخطير دون وصفة طبية





وليد هري

أصبح العديد من الشباب الجزائري يبحث عن العديد من الطرق من أجل الحصول على المخدرات التي أصبحت منتشرة حتى في المؤسسات التعليمية، ومن بين الطرق التي لجأ إليها المدمنون هي شراء دواء “ترامادول” من الصيدليات التي تصرف بعضها من دون وصفة طبيب رغم خطورته البالغة، حيث قامت “آخر ساعة” وسط مدينتي عنابة والبوني بالتردد على بعض الصيدليات لمحاولة شراء “ترامادول” من دون وصفة طبية، حيث وقفنا على حقيقة أن البعض منها باعته لنا، قيما رفض صيادلة آخرون ذلك نظرا لعلمهم بخطورة هذا الدواء الذي يعد مسكن ألم مركزي على غرار المورفين، حيث يمكن استخدامه عن طريق الحقن الوريدي وهو ما يقوم به الكثير من مدمني المخدرات، كما أن البعض يستخدمه مع الخمر لأنه يضاعف فعاليتها، ويؤكد المختصون على أخذ جرعة زائدة من “الترامادول” أي أكثر من 400 ملغ تجعل متعاطيها يصاب بحالة تشبه الصرع، ومن خلال التمعن في الأعراض التي تظهر على من يدمن على هذا الدواء نجد ارتفاع ضغط الدم، الأهوال الليلية، عدوانية السلوك، التهيج، كما أنه يعمل على المدى البعيد على ارتخاء الجهاز التناسلي للرجل المدمن جراء أخذ “ترامادول” ونظرا لخطورة هذا الأخير فإن عقوبة حمله دون وصفة طبية في بعض الدول تصل إلى الإعدام، على غرار ما هو الحال في السعودية التي تعدم من يقوم بتهريبه إلى أراضيها وتحكم بالسجن المشدد على المدمن، وهو الأمر الذي يستدعي التفات الجهات الوصية في الجزائر وعلى رأسها وزارة الصحة إلى هذا الأمر، من خلال سن قوانين تمنع صرف هذا الدواء دون وصفة طبية بالإضافة إلى الأدوية الأخرى التي يتعاطاها المدمنون على غرار بعض أدوية الحساسية حسب ما أكده لنا صيدلي رفض الكشف عن اسمه