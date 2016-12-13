نقابات التربية تحذر من مجموعات الإجرام

عادل أمين

حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” الأنباف” السلطات العليا في البلاد مسؤولية أمن وحماية الجماعة التربوية وتوفير آليات تساهم في أداء مهامها في أحسن الظروف ويطالب السلطات المحلية اتخاذ إجراءات استعجالية كفيلة بحماية مؤسساتنا من كل فعل من شأنه المساس بقدسية التربية والمدرسة. وأكدت النقابة في بيان لها أمس الاثنين بأن الوضع الأمني بالمؤسسات التربوية يزداد تأزما و خطورة يوما بعد يوم وينذر بالأسوأ تجاه الجماعة التربوية ككل فمن الظروف الصعبة للعمل إلى العنف المدرسي الذي حول حياة التلاميذ إلى جحيم بما في ذلك الاختطافات الذي طالت البراءة في أحسن صورها إلى أن وصل الأمر بالمجرمين باستحداث مشاهد جديدة للترعيب والتهديد بوضعهم لقنبلة تقليدية الصنع استهدفوا من خلالها الأسرة التربوية بكل مكوناتها تلاميذ ، عمال ، أساتذة وإداريون بمتوسطة مالك بن نبي بولاية بشار حيث تم تبليغهم من قبل المكتب الولائي الذي تابع عن كثب ومن داخلها ومع طاقمها كل مجريات هذا الفعل الإجرامي .كما أعلنت النقابة عن إدانتها واستنكرها لهذا العمل الشنيع الذي يهدف إلى ضرب استقرار الوطن عموما والمدرسة الجزائرية خصوصا في ظرف تعيش فيه الجماعة التربوية اختبارات الفترة الأولى من الموسم الدراسي. دعت مختلف الهيئات ذات العلاقة إلى إعلام المجتمع المدني بنتائج التحقيق مع متابعة ومعاقبة المجرمين دون شفقة وكشفت عن وقوفها مع الجماعة التربوية للمتوسطة على روح المسؤولية العالية وتضحياتهم في تجاوز هذه الحادثة من خلال التحدث معهم عن اليقظة والتجند لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين باستقرار وأمن البلاد.