توزيع رخص استغلال سيارات الأجرة قبل نهاية السنة





كشف مصدر موثوق لـ «آخر ساعة» بأن مديرية المجاهدين لولاية عنابة ستقوم بتوزيع رخص استغلال سيارات الأجرة على المستفيدين منها قبل نهاية السنة الجارية.وحسب المصدر ذاته فإن جميع الإجراءات القانوني التي تلت عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين من المجاهدين، أبناء الشهداء وذوي الحقوق تم الانتهاء منها تقريبا، حيث أكد بأن تسليم الرخص لأصحابها سيكون خلال الأسبوعين المقبلين أو مطلع السنة المقبلة على أقصى تقدير، خصوصا وأن مديرية المجاهدين تعاني من ضغط شبه يومي منم أجل الاستفسار عن موعد توزيع الرخص، كما أن المديرية تسعى بدورها إلى الانتهاء من قضية الرخص من أجل التركيز على مواصلة دراسة الطعون التي فاقت 1000 طعن، حيث يتعلق الأمر بتوزيع أكثر من 1300 رخصة جديدة، أما في ما يتعلق بالقائمة الإضافية التي ستخصص لأصحاب الطعون فإن الجهات المختصة تواصل دراسة الملفات قصد الإعلان عن القائمة بعد توزيع رخص المستفيدين.

وحيد هاني