زيادات مرتقبة في أسعار التأمين على السيارات مع مطلع السنة الجديدة





كشفت مصادر متطابقة بأن أسعار التأمينات على السيارات ستعرف زيادة بداية مع مطلع السنة الجديدة ذلك بنسبة 20 بالمائة إلى غاية منتصف سنة 2018 وهذا حسب التعليمة والمرسلة التي تلقتها شركات التأمين العمومية والخاصة من الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بخصوص الزيادات المرتقبة في تسعيرات التأمين على السيارات والتي قدرت بنسبة 20٪ والتي تدخل حيز التطبيق تدريجيا بداية من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر جويلية 2018 وبحسب ذات المصادر فإن الزيادة الجديدة جاءت بناء على تقارير من المديرية العامة للخزينة وبعد إجراء دراسة النتائج التقنية المسجلة خلال السنوات الأخيرة من طرف فروع التأمينات على السيارات كما أن هذه الزيادات الجديدة ستكون على أربع مراحل بداية من أول جانفي2017 بنسبة 5 بالمائة وثم تضاف إليها زيادة أخرى بـ 5 بالمائة بداية من الفاتح جويلية 2017 وبعدها زيادة أخرى بنفس النسبة مع بداية سنة 2018 و النسبة المتبقية أي 5 بالمائة ستكون في بداية شهر جويلية 2018 .و تجدر الإشارة أن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين كان قد قدم ملفا لوزارة المالية يشمل كل التغييرات التي يعرفها سوق التأمينات في الجزائر، بهدف الحصول على الموافقة في زيادة في الأسعار تتراوح بين 2000 و 5000 دج على السيارات السياحية وعلى السيارات النفعية الخفيفة و الثقيلة الوزن وكما أن هده الزيادات تعتبر نتيجة حتمية للتغيرات والزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 وخاصة فيما تتعلق الزيادة بأسعار الوقود و السيارات والضريبة على السيارات الجديدة وكدا قسيمة السيارات وحتى قطع الغيار

حورية فارح