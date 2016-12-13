مسؤولو شركة نفطال ببجاية يحمّلون الباعة والموزعين المسؤولية





م. مسعود

حمّل مسؤولو شركة نفطال « فرع بجاية « الذي يموّن السوق المحلية بولاية جيجل بمختلف المنتجات الطاقوية وعلى رأسها قارورات غاز البوتان مسؤولية الحوادث التي نجمت خلال الفترة الأخيرة عن انفجار عدد من قارورات الغاز بإقليم ولاية جيجل والتي أسفرت عن خسائر مادية وحتى بشرية .وقال المتحدث باسم فرع شركة نفطال ببجاية الذي يموّن ولاية جيجل بكل حاجياتها من المواد الطاقوية سواء تعلق الأمر بوقود المركبات أو قارورات الغاز بأن الأبحاث والتحقيقات التي قامت بها الشركة أكدت بأن منتوجاتها لا يوجد بها أي خلل في التصنيع وأن هذه الأخيرة لا تتحمل أية مسؤولية في الحوادث التي وقعت خلال الفترة الماضية بالجهات التي تمولها وتحديدا بإقليم ولاية جيجل والناجمة عن انفجار أو اشتعال قارورات الغاز التي يتم شحنها بمختلف مراكز التعبئة وفي مقدمتها مركز أولاد صالح بمدينة الطاهير ، وأكد المتحدث بأن المنهدسين والتقنيين الذين يسهرون على مراقبة وشحن قارورات غاز البوتان يعملون على مراقبة هذه الأخيرة بدقة متناهية سواء من حيث حجم الغاز المعبئ أو حتى نوعية القارورة في حد ذاتها وكذا الغطاء الذي يحجم منفذ الغاز قبل عرض هذه الأخيرة للتداول ، وحمّل المتحدث الباعة وكذا الموزعين مسؤولية ما قد يلحق بهذه القارورات من أضرار تجعلها مصدر خطر على مستعمليها وذلك من خلال لطمها بمواد صلبة أثناء التفريغ والشحن وهو ما يعرضها لأضرار مختلفة عادة ما يتم اكتشافها أثناء عمليات المراقبة التي تخضع لها .وسجلت ولاية جيجل خلال الأشهر الماضية العديد من الحوادث الخطيرة المرتبطة بانفجار أو اشتعال قارورات غاز البوتان خصوصا خلال فصل الشتاء ، حيث تسبب انفجار بعض القارورات بمناطق عدة من الولاية أو تسرب الغاز منها في خسائر مادية وبشرية ، وكان أخطر هذه الحوادث على الإطلاق انفجار قارورة لغاز البوتان في بهو منزل ببلدية جيملة وهو الحادث الذي أدى إلى إبادة عائلة بكاملها ووفاة أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء لا يتعدى سن أكبرهم الخمس سنوات .