إضراب الطلاب عن الطعام بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف





ن. معطى الله

أقدم قرابة 50 طالبا جامعيا نهار أمس الأحد على الإضراب عن الطعام تضامنا مع زملائهم الذين كانوا حسبهم ضحية التسيير العشوائي لإدارة جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف بإصدار قرار إعادة السنة وسحب شهادة إعادة التسجيل لتسعة طلاب. لازالت تداعيات قضية الفضيحة التي فجرها الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ضد عميد كلية الآداب واللغات ورئيس قسم اللغة الانجليزية التي وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تخص بعض الطلبة وذلك بفتح مداولات مرت عليها أربعة أشهر لأسباب غير قانونية حسب بيان التنظيم الطلابي الذي كان فحوى رسالة مستعجلة للوزارة الوصية، وقد شكلت دارة الجامعة لجنة تحقيق حول هذه القضية التي تطورت إلى إلغاء أسماء الطلبة المعنيين من قوائم الدراسة للسنة الجامعية الجديدة بعدما استفادوا في وقت سابق من شهادات النجاح وإعادة التسجيل ليتفاجأ هؤلاء الطلبة مرة ثانية مع نهاية الأسبوع الماضي باستدعائهم من أجل سحب شهادات إعادة التسجيل ورسوبهم وهو ما قوبل بالرفض من طرف الطلبة الذين أقدموا نهار أمس على الإضراب عن الطعام بمساندة البعض من زملائهم مطالبين من الجهات المعنية بالتراجع عن قرار سحب شهادات إعادة التسجيل والعودة إلى مقاعد الدراسة على اعتبار أنهم حسبهم ضحايا في هذه القضية التي لازالت حبالها طويلة، في حين هدد البعض منهم في حالة عدم استجابة الجهات المعنية إلى مطالبهم بتصعيد احتجاجهم وتوسعته واللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقهم .