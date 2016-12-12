تخرج 724 محاميا بناحية سطيف

11.12.2016

 

نظم نادي المحامين لناحية سطيف حفل تخرج دفعة المحامين المتربصين  2016/2014 ضمت 724 متخرجا من ولايات الشرق الجزائري ، وذاك بنادي المحامين بالباز بحضور السلطات الولائية،وقد سميت هذه الدفعة على المرحوم المجاهد الأستاذ المحامي بن عبيد عبد الوهاب  و خلال هذا الحفل تم تقديم محاكمة تمثيلية لواقعة و حادثة حقيقية تمثلت في عملية اختطاف و تابعها الحضور بتمعن، ليختتم هذا الحفل بتكريم السيد والي الولاية من طرف نقيب المحامين و كذا عينة عن المتخرجين.

 أيمن. ر 

 

 

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