الأولياء يحتجون بعد قرار تحويل ثانوية في بئر العاتر إلى متوسطة

تسبب قرار تحويل ثانوية فارس الطاهر ببئر العاتر جنوب عاصمة الولاية تبسة، إلى متوسطه متفرعة عن متوسطة عفيف علي، في خروج الأولياء إلى الشارع لنهار أمس، من أجل الاحتجاج والإبداء عن رفضهم لقرار التحويل، ففي السابق احتج أولياء التلاميذ لصعوبة تنقل أبنائهم نحو الثانوية التي أنجزت حديثا خارج المحيط العمراني في ظل تذبذب وسائل النقل والآن زادت مخاوفهم أكثر من إمكانية تعرض أطفالهم الصغار من خطر مادة الأميونت المسرطنة الموجودة في هذه المؤسسة التعليمية المحوّلة بقرار من مديرية التربية، ومن جهة أخرى يرى الأولياء أن تعوّد التلاميذ على أساتذتهم القدامى لديه انعكاس سلبي على مسارهم الدراسي فكان من المستحسن استكمال الموسم الدراسي، هذا ورفض خلال الصبيحة، بعض الأساتذة بمتوسطة عفيف التدريس تضامنا مع زملاؤهم المحوّلين، وتحاور ممثلين عن مديرية التربية مع الأولياء المحتجين وتوصلوا لإقناعهم بعقد جلسة بخصوص هذه الوضعية وذلك بمقر مديرية التربية يوم الثلاثاء المقبل.

الحمزة سفيان