الساحة السياسية تعرف نوعا من التعفن وسيطرة فئات معينة

قال رئيس حزب «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمسرح الجهوي محمود تريكي وسط مدينة قالمة أن الأزمة التي نعيشها الآن في الجزائر أخلاقية داعيا إلى معالجتها فورا كونها مفتاحا لحل كل الأزمات الأخرى التي تعرفها البلاد والتي هي ليست صعبة الحل نظرا للموارد التي تتوفر عليها بلد مثل الجزائر التي تعتبر وحدها قارة يمكن أن يعيش فيها أكثر من 400 مليون نسمة وليس 40 مليون سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو المادية. مضيفا أن الظرف الحالي يستدعي التلاحم لأن الأزمة التي تعرفها البلاد هي أخلاقية داعيا إلى تغيير جذري في الذهنيات و السلوكات خاصة بعد أن عرفت الساحة السياسية في السنوات الأخيرة نوعا من التعفن وسيطرة فئات معينة عليها بحيث أصبحنا كل يوم ننهض على الفضائح الأخلاقية والاقتصادية بسبب غياب أرضية مشروع تسيير عقلاني لثروات البلاد حتى لا نعيش على حلم الريع البترولي وهو وضع لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة قوية على حد تعبيره باعتبار الجميع شركاء في هذا الوطن داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة استرجاع الثقة والتآزر بين الجزائريين انطلاقا من أرضية الاحترام والتآخي ووفق ‘نظرة اقتصادية واضحة من خلال وضع الثقة في الإطارات الشابة الجزائرية وفتح الأبواب أمامها للمشاركة بالنهوض بالبلاد.

ل.عزالدين