هبوط طائرة فرنسية اختفت من على شاشات الرادار على مطار هواري بومدين





حطت صبيحة أمس طائرة فرنسية اختفت عن شاشات الرادار لعدة دقائق بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة وذلك بعد أن صعب على قائد الطائرة الهبوط نتيجة الضباب الكثيف الذي خيم على سواحل العاصمة وحسب مصادر عليمة من الخطوط الجوية الجزائرية فإن الأمر يتعلق بطائرة فرنسية AF1554كانت تضمن الرحلة الرابطة بين العاصمة الفرنسية باريس والجزائر العاصمة وعند اقترابها من سواحل الجزائر بحوالي خمسين كيلومترا إختفت عن شاشات الرادار حيث كانت تطير على مسار دائري لعدة دقائق نتيجة صعوبة عملية الهبوط لتحط في الأخير بسلام على أرضية مطار هواري بومدين الدولي حوالي الساعة العاشرة صباحا وأربعين دقيقة .وأفادت مصادر آخر ساعة في ذات السياق أن العديد من الرحلات الجوية المنطلقة من مطار الجزائر هواري بومدين خلال الفترة الصباحية قد تم تعليقها إلى عدة ساعات نتيجة صعوبة الرؤية وخوفا على سلامة المسافرين في حين لم تخف مصادرنا أنه قد يتم تعلق رحلات أخرى نتيجة صعوبة الرؤية خلال الأيام المقبلة خاصة وأن نشرية خاصة حذرت من صعوبة الرؤية إلى غاية صبيحة يوم الأربعاء المقبل.

حنان.ب