فوضى واعتداءات جسدية في اجتماع المكتب الولائي لمنظمة أبناء الشهداء

م. مسعود

وعلم من مصادر متطابقة بأن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة أبناء الشهداء تخللته موجة من المناوشات والملاسنات التي سرعان ما تطورت إلى الأسوأ من خلال الاعتداء الجسدي الذي تعرض له أمين بلدي من قبل عضو آخر في المنظمة وهو ما تسبب في حالة من الهرج وسط الاجتماع الذي مضى حسب مصادر من بيت المنظمة في أجواء مشحونة كادت أن تتطور إلى ما هو أخطر لولا تدخل بعض العقلاء وذلك في ظل الخلافات التي تنخر جسم المكتب الولائي لمنظمة أبناء الشهداء بجيجل وتناميها مع مرور الأيام وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وأولاها تشريعيات أفريل المقبل .وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات قليلة من المشاحنات التي عرفها مقر محافظة الأفلان بجيجل الذي شهد وقفة احتجاجية أول أمس من أجل المطالبة بإعادة المحافظ السابق إلى منصبه وإجبار الوصاية على مراجعة قرار سحب الثقة منه وتعيين محافظ مؤقت متمثلا في شخص الدكتور سليم قيراط الذي تنقل إلى العاصمة من أجل الاجتماع بأمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس .