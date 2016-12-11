إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات





أنهيت مهام مدير عام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات السيد محمد أمين مبرك بموجب مرسوم رئاسي وقد ورد القرار في العدد الأخير للجريدة الرسمية وحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية فإن القرار جاء على خلفية تسريب أسئلة البكالوريا لدورة .2016

حنان.ب

و تم أيضا إنهاء كل من صالح شهاب بصفته مدير تربية ولاية باتنة والحبيب عبيدات بصفته مدير تربية ولاية بجاية وعبد القادر بن حود بصفته مدير تربية ولاية قالمة ومحمد بوهالي بصفته مدير تربية ولاية مستغانم وجيلاني عز الدين بصفته مدير تربية ولاية غرداية وسامية مزايب بصفتها نائبة مدير لتقويم المنظومات لتكليفهم بمهام أخرى علما أن المديرين الخمسة الدين أنهيت مهامهم قد تم تكليفهم بمهام أخرى على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في حين أكدت مصادر من وزارة التربية أن تنحية المدير العام بعد تبرئته بحكم قضائي لم تكن مفاجئة وكانت هيئة محكمة سيدي أمحمد قد برأت الشهر المنصرم محمد الأمين مبرك رفقة إطارين من وزارة التربية هما «ي. نجيب» وكان يشغل منصب مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الفيزيائية لولاية قسنطينة و«ق.لخضر» مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الفيزيائية لولاية بجاية من تهمة سوء استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار بالتواطؤ مع موظف في قضية تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا 2016 والتي أسالت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد .من جهة أخرى أدانت المحكمة عونا إداريا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على مستوى ولاية سطيف بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار بتهمة سوء استغلال الوظيفة بينما برأت ساحة ذات المتهم من تهمة إفشاء أسرار بالتواطؤ مع موظف.