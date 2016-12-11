الأمين الولائي و رئيس مكتب حزب تاج قيد التحقيق





حياة بودينار

علمت جريدة « آخر ساعة» من مصادر أن أمين المكتب الولائي لحزب تاج بسكيكدة، قد قدم شكوى أمام الجهات القضائية ، يتهم فيها الرئيس الحالي بالتزوير. وجاء في محضر الاتهام أن المشتكي يتهم رئيس مكتب تاج بتزوير وثائق و محاضر خاصة باجتماع المكتب الولائي، حيث قام بخرق القانون الحزبي الداخلي من خلال استدعائه لموالين له من المجلس الولائي بصفة غير قانونية و بجدول أعمال لا يتضمن قرار سحب الثقة منه على اعتباره الوحيد المخول له قانونا استدعاء أعضاء المجلس الولائي، و إن كان هناك بند يقر بسحب الثقة منه فوجب على نائبه القيام باستدعاء أعضاء المجلس الولائي طبقا للقانون الداخلي لحزب «تاج» الذي خرقه الأمين الولائي، حيث قام بتزوير محضر الاجتماع و حتى وضع ختمه الشخصي على المحضر دون ختم المجلس الولائي. و ذكرت ذات المصادر أن مصالح أمن ولاية سكيكدة قامت باستدعاء الطرفين الأمين الولائي ورئيس المكتب الولائي ، و شرعت في سماع أقوالهما على محاضر قانونية قصد تحويل ملفهما أمام النيابة المختصة ، خاصة وأن المشتكي تمسك باتهامه لغريمه باستغلال منصبه قصد التزوير و استعمال المزور في محررات ووثائق قانونية إدارية قصد إبعاده عن الحزب.وسعت « آخر ساعة» لسماع أقوال الطرفين لكن الأمر تعذر، فيما ذكرت مصادر من محيط رئيس المكتب الولائي لتاج أنه صرح للمقربين منه بكون جميع الخطوات التي اتبعها لعزل الأمين الولائي قانونية ولا يوجد فيها تحايل أو تلاعب.