مناضلو « الأفلان» يحتجون أمام محافظة جيجل لإعادة المحافظ المقال





م. مسعود

شن العديد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بجيجل صبيحة أمس موجة من الاحتجاجات أمام مقر محافظة الحزب بوسط المدينة وذلك من أجل المطالبة بإعادة النظر في قرار الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس بإقالة مسؤول محافظة الحزب بجيجل وتعويضه بمحافظ مؤقت .ولم تمض سوى ساعات قليلة على قرار أمين عام « الأفلان» جمال ولد عباس على إبعاد مسؤول محافظة الحزب بجيجل عبد الله بوزكرية وتعويضه بمحافظ مؤقت ويتعلق الأمر بشخص الدكتور سليم قيراط حتى اشتعلت نار الاحتجاجات بمحافظة « الأفلان» بجيجل حيث تجمع أمس العديد من المناضلين أمام مقر المحافظة الولائية لمطالبة ولد عباس بإعادة النظر في قرار إبعاد بوزكرية ووقف تنفيذ قرار الإبعاد علما وأن المحافظ المؤقت كان قد أستدعي في وقت سابق إلى العاصمة من أجل عقد اجتماع مع أعلى المسؤولين بالحزب العتيد هناك والشروع في إعادة ترتيب الأمور داخل محافظة هذا الحزب بجيجل تأهبا لتشريعيات أفريل المقبل وهو ما لم يرق على ما يبدو بعض المناضلين الذين دعوا إلى تجديد الثقة في المحافظ الموقوف خدمة لمصالح الحزب وإنصافا لهذا الأخير بعدما قدم حسبهم الكثير للحزب العتيد على مستوى ولاية جيجل وكان أحد مرشحيه خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة قبل أشهر من الآن .