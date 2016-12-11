نقابة SNEU تخرج في وقفة احتجاجية هذا الأحد

قرر الفرع للأساتذة الجامعيين «SNEU» المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنظيم وقفة احتجاجية صباح هذا الأحد أمام إدارة جامعة محمد العربي بن مهيدي بأم البواقي تنديدا منهم عن غياب أسلوب الحوار وغلق كل قنواته التي بإمكانها التوصل إلى إيجاد حلول لجملة من الانشغالات المطروحة على إدارة الجامعة , وبحسب بيان الاحتجاج الذي تلقت الجريدة نسخة منه فإن لجوء الفرع النقابي لهذه الوقفة الاحتجاجية جاء نتاج عدم تجاوب الإدارة مع المراسلات التي تلقتها بخصوص طلب عقد لقاء تشاوري من أجل التحضير لعقد جمعية عامة و بعد اكتمال النصاب القانوني (%20 من عدد الأساتذة).وكذا عدم الرد على المراسلة المتضمنة طلب الترخيص لعقد جمعية عامة للفرع النقابي وكذا التهديدات المتواصلة والرسائل الشفهية التي تمس الأعضاء المنخرطين و الفاعلين في الفرع النقابي كما هو الشأن على القرار الذي اتخذته إدارة الجامعة بخصوص إحالة الأمين العام للفرع النقابي على مجلس أخلاقيات المهنة. ويضيف بيان الفرع النقابي أن الأساتذة لم يسلموا حتى من المضايقات المستمرة التي ينتهجها الأمين العام للجامعة، و التي تعدت حتى التدخل في الأمور الداخلية للفرع النقابي.

أحمد زهار