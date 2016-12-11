افتتاح مؤتمر وزراء التربية العرب بمشاركة بن غبريت





افتتحت صباح أمس السبت بمنطقة البحر الميت بالأردن فعاليات المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء العربي التربوي تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها ومناقشة واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره وتوحيد السلم التعليمي في الدول العربية، كما يناقش المشاركون تقرير المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن تنفيذ توصيات المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم الذي عقد في تونس عام 2014، وسبق المؤتمر اجتماع للخبراء التربويين العرب الذين ناقشوا وثائق المؤتمر وقدموا جملة من المقترحات والتوصيات اللازمة إلى وزراء التربية والتعليم العرب بغرض اعتمادها وإقرارها لتشكل أرضية عمل تعتمد عليها الدول العربية في سياساتها التربوية على المديين القصير والمتوسط، ويهدف المؤتمر الذي يدوم يومين و يعقد بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) إلى الارتقاء بمخرجات التعليم العام العربي وتطويره وتسهيل انتقال الطلاب وتبادل الشهادات في مراحل التعليم العام العربي ومتابعة التطور في مجالات التعليم العام منذ عقد المؤتمر الأول للوزراء عام 1998 وحتى المؤتمر التاسع .2014

وحيد هاني