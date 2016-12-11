مساهل في لندن للمشاركة في الحوار الثنائي الإستراتيجي





يترأس وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في الدورة السابعة للحوار الثنائي الإستراتيجي حول المسائل السياسية و الأمنية المقرر غدا الاثنين في لندن (بريطانيا) حسبما جاء أمس السبت في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، واستنادا إلى ذات المصدر سيكون الوفد البريطاني ممثلا خلال الحوار الثنائي الإستراتيجي الذي يندرج في إطار المشاورات الثنائية رفيعة المستوى القائمة بين الجزائر وبريطانيا من طرف المستشار المكلف بالأمن القومي مارك ليال غرانت، وبالإضافة إلى المسائل السياسية و الأمنية الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و على رأسها مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب سيعكف المشاركون خلال هذه الدورة, يضيف البيان, على مناقشة «الأزمات الإقليمية في كل من سوريا و العراق و اليمن و ليبيا»، كما سيتم التطرق إلى مستجدات القضية الصحراوية و الوضع في منطقة الساحل، وأوضح البيان أن مساهل ستكون له على هامش هذا اللقاء محادثات مع الوزير المكلف بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا توبياس الوود.

وحيد هاني