إسداء جائزة حقوق الإنسان للدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي





أسدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، أمس السبت بالجزائر العاصمة، جائزتها لحقوق الإنسان، للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، وجاء هذا التكريم في إطار الاحتفال بالذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا تزامنا مع العام الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يمتد على مدار 2016، بحيث تم تكريم الإبراهيمي نظرا لمساره الدبلوماسي الثري و»التزامه الثابت في حل النزاعات، من خلال بحثه الدائم عن السبل الكفيلة بتغليب الحوار»، و هو ما جعل منه «صانعا للسلام» في المقام الأول.