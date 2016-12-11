الفرقة الاقتصادية بعنابة تحقق في الفضيحة





كشفت مصادر مطلعة لـ آخر ساعة بأن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة شرعت في استدعاء مدير وكالة SAA برحال وكذا إطارات بالمديرية الولائية للشركة الوطنية للتأمين SAA بعنابة.

بوسعادة فتيحة

وكذا المفتشين الذين كانوا قد أشرفوا على التحقيق في وقت سابق وذلك على خلفية التحقيق الذي كانت قد باشرته ذات الجهات في قضية تحويل ملياري سنتيم من وكالة SAA برحال وهو الموضوع الذي كانت قد فجرته آخر ساعة شهر أكتوبر الفارط. وحسب ذات المصادر فإن الفرقة الاقتصادية بعنابة باشرت التحقيق في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة اختصاص الحدث على خلفية تلقيه تقارير سوداء كان قد أعدها مفتشون تم إيفادهم من المديرية العامة لشركة SAA بالعاصمة للتحقيق في وكالة برحال بسبب الشكاوى التي تقدم بها المواطنون أو المؤمنون والذين لم يتحصلوا على مبالغ التأمين منذ عدة سنوات وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن كشف ثغرة مالية بأزيد من ملياري سنتيم ليرتفع المبلغ فيما بعد إلى حوالي خمسة ملايير جراء التهرب من دفع مستحقات التأمين وكذا تحويل مبالغ التأمين إلى حساب المسؤول على الوكالة بدل إيداعها بحساب الشركة وكذا العديد من الشبكات التي تنتظر تسوية على مستوى مصالح الضرائب ببرحال. وفور تلقيها الأوامر باشرت الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة التحقيق مع صاحب الوكالة استدعت على إثرها إطارات بالمديرية الولائية SAA بصفتهم ضحية في القضية خاصة وان المديرية الولائية كانت قد حولت نتائج التحقيق الإداري الأولي إلى الجهات القضائية والتي تم على إثرها مباشرة التحقيق بأمر من وكيل الجمهورية. وقد كانت آخر ساعة قد تطرقت لتفاصيل الفضيحة شهر أكتوبر الفارط بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي كانت قد باشرتها فرقة خاصة من المفتشين بوكالة برحال والتي أعدت بعد تهرب من التحقيق تقريرا أسودا يتضمن تهربا من دفع مستحقات الضرائب وكذا عدم دفع مستحقات المؤمنين وغيرها من التجاوزات.