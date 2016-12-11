تداعيات الثغرة المالية بوكالة SAA برحال

الفرقة الاقتصادية بعنابة تحقق في الفضيحة

10.12.2016

 


كشفت مصادر مطلعة لـ آخر ساعة بأن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة شرعت في استدعاء مدير وكالة SAA برحال وكذا إطارات بالمديرية الولائية للشركة الوطنية للتأمين SAA بعنابة.

بوسعادة فتيحة

 

وكذا المفتشين الذين كانوا قد أشرفوا على التحقيق في وقت سابق وذلك على خلفية التحقيق الذي كانت قد باشرته ذات الجهات في قضية تحويل ملياري سنتيم من وكالة SAA برحال وهو الموضوع الذي كانت قد فجرته آخر ساعة شهر أكتوبر الفارطوحسب ذات المصادر فإن الفرقة الاقتصادية بعنابة باشرت التحقيق في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة اختصاص الحدث على خلفية تلقيه تقارير سوداء كان قد أعدها مفتشون تم إيفادهم من المديرية العامة لشركة SAA بالعاصمة للتحقيق في وكالة برحال بسبب الشكاوى التي تقدم بها المواطنون أو المؤمنون والذين لم يتحصلوا على مبالغ التأمين منذ عدة سنوات وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن كشف ثغرة مالية بأزيد من ملياري سنتيم ليرتفع المبلغ فيما بعد إلى حوالي خمسة ملايير جراء التهرب من دفع مستحقات التأمين وكذا تحويل مبالغ التأمين إلى حساب المسؤول على الوكالة بدل إيداعها بحساب الشركة وكذا العديد من الشبكات التي تنتظر تسوية على مستوى مصالح الضرائب ببرحالوفور تلقيها الأوامر باشرت الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة التحقيق مع صاحب الوكالة استدعت على إثرها إطارات بالمديرية الولائية SAA بصفتهم ضحية في القضية خاصة وان المديرية الولائية كانت قد حولت نتائج التحقيق الإداري الأولي إلى الجهات القضائية والتي تم على إثرها مباشرة التحقيق بأمر من وكيل الجمهوريةوقد كانت آخر ساعة قد تطرقت لتفاصيل الفضيحة شهر أكتوبر الفارط بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي كانت قد باشرتها فرقة خاصة من المفتشين بوكالة برحال والتي أعدت بعد تهرب من التحقيق تقريرا أسودا يتضمن تهربا من دفع مستحقات الضرائب وكذا عدم دفع مستحقات المؤمنين وغيرها من التجاوزات.

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