القبض على إرهابي من جنسية أجنبية ببرج باجي مختار

وحيد هاني

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي من جنسية أجنبية أول أمس الجمعة خلال اشتباكها مع إرهابيين مسلحين بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار وتم استرجاع أسلحة وذخيرة،حسب ما أورده السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني، وجاء في البيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مع إرهابيين مسلحين بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار/ ن.ع.6 يوم 09 ديسمبر 2016 وتمكنت من إلقاء القبض على إرهابي (01) من جنسية أجنبية واسترجاع مسدس آلي (01) من نوع كلاشنيكوف و(04) مخازن و (03) أجهزة اتصال لاسلكية و نظارتي (02) ميدان وكمية معتبرة من الذخيرة»، وأضاف البيان أنه «على إثر دورية أخرى تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من اكتشاف مخبئ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي يحتوي على: (11) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و (06) بنادق رشاشة (FMPK) و (01) بندقية قناصة و (03) بنادق تكرارية و (03) قواذف صاروخية RPG7و (12) قذيفة RPG7 و (15.000) طلقة من مختلف العيارات»، وخلص البيان»أن هذه النتائج الميدانية تؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا و شل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني».