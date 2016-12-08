اعتصام مجموعة من الطلبة أمام إدارة جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف

أقدمت مجموعة من الطلبة نهار أمس الأربعاء على الاعتصام أمام مقر إدارة جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف احتجاجا منهم على منعهم من مزاولة دراستهم على اعتبار أن أسماءهم لم ترد في الأقسام للدارسة للموسم الجامعي الحالي والتي تم إحالتها إلى أقسام سفلى بالرغم أن هؤلاء متحصلون على شهادة نجاح إلى قسم أعلى وشهادة تسجيل قرار الإدارة الأخير بترسيب هؤلاء بعد ما تحصلوا على شهادة نجاح وإعادة التسجيل، ولم يجد هؤلاء تفسيرا لما يجري بسبب عدم تقديم الكلية المعنية أسبابا مكتوبة ومداولات رسوب لهؤلاء الطلبة.تتخبط جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف منذ فترة في عدم الاستقرار وهزات احتجاجية وجملة من المشاكل آخرها الفضيحة التي فجرها الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ضد عميد كلية الآداب واللغات ورئيس قسم اللغة الانجليزية التي وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تخص بعض الطلبة وذلك بفتح مداولات مرت عليها أربعة أشهر لأسباب غير قانونية حسب بيان التنظيم الطلابي الذي كان فحوى رسالة مستعجلة للوزارة الوصية، وهي القضية التي دفعت الكلية المعنية إلى إلغاء شهادات إعادة تسجيل في محاولة لإخفاء الحقائق وعليه بادر رئيس الجامعة إلى فتح تحقيق في القضية على خلفية هذه التجاوزات، إلا أن مجموعة من الطلبة تفاجؤوا من عدم إدراج أسمائهم في قوائم الدراسة للناجحين في الأقسام الأعلى وتحويل أسمائهم إلى الأقسام التي كانوا يدرسون بها الموسم الجامعي الماضي بالرغم أنهم قد تحصلوا على شهادات النجاح وإعادة التسجيل في الموسم الجامعي الحالي وذلك بدون مبرر من طرف الكلية المعنية بهذا الخصوص وهو ما دفع الطلبة المعنيين للاعتصام أمام إدارة الجامعة مطالبين بسبب إقصائهم دون وجه حق حسب الذين اعتبروا أنفسهم ضحية وكباش فداء في القضية المشار إليها وحول هذا الأمر ذكر رئيس جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف السيد رشيد سياب في تصريح له “لآخر ساعة” بأنه في انتظار نتائج تحقيق اللجنة التي أوكلت لها مهمة تحقيق في التجاوزات التي رفعها الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في هذه القضية إلا أن الكلية المعنية يبدوا أنها قد سبقت الأحداث وضحت ببعض الطلبة قبل ظهور نتائج التحقيق. وبين هذا وذاك تبقى إدارة جامعة الطارف على صفيح ساخن وسط تجاوزات بالجملة وارتجالية في التسيير قد تؤدي إلى انفجار الوضع.

ن. معطى الله