إستراتيجية تسيير الموارد البشرية محور يوم دراسي بـCLS

أحمد زهار

احتضن نهاية الأسبوع مركز الترفيه العلمي الشهيد قطراني الطاهر بأم البواقي وبالتنسيق مع مؤسسة اللغات الأجنبية « ROLYTECH»وبمساهمة مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب فعاليات اليوم الدراسي تحت عنوان» إستراتيجية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الإدارية « نشطه كوكبة من الدكاترة والأساتذة قدموا من ولايات مختلفة من خلال إلقاء محاضراتهم التي حاولوا الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بالمفهوم العام لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات قصد معالجة التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية زيادة الاعتماد على التكنولوجيا ,نظم المعلومات في إدارة الموارد البشرية العائد والتعويض المادي للعاملين ,التغييرات في تركيب القوى العمالية ,تغيير القيم والاتجاهات. اين القي كل من الدكتوران شرقي خليل وخميلي فريد من جامعة أم البواقي على التوالي محاضرتين بعنوان «إستراتيجية المؤسسة : الطريق إلي التميز في ظل اقتصاد المعرفة» والثانية بعنوان» الدور الجديد لإدارة الموارد البشرية توظيف وتدريب المهارات كاستجابة للتغيرات البيئية «بينما الدكتور بن قانة يوسف من ولاية الوادي فقد تمحورت محاضرته حول « أهمية الموارد البشرية في المنشآت ووظائفها التخصصية لتحقيق التميز المؤسسي « في حين ألقى الأستاذان نعيمي عبد القادر و الأستاذ عباسي ياسين من جامعة الجزائر محاضرتين على التوالي الأولى حول دور الإدارة الرياضية في تحسين مستوى تسيير الموارد البشرية مبرزا دراسة ميدانية قام بها على مستوى (مديرية الشباب والرياضة لولاية بسكرة) والثانية بعنوان «التخطيط الاستراتيجي للنوادي لبناء الفرق الرياضية»من جهته الأستاذ قعقاع توفيق من جامعة البويرة دارت محاضرته حول» دور نظم معلومات الموارد البشرية في عمليات التنظيم الإشراف والتوجيه والرقابة والتقييم».