كان بحوزته كمية معتبرة من الذخيرة

إرهابي يسلم نفسه لمصالح القطاع العملياتي بـ إن أمناس

08.12.2016

 

أكد بيان صادر من وزارة الدفاع الوطني أن إرهابيا قد سلم نفسه للسلطات الأمنية على مستوى مصالح القطاع العملياتي  بـ إن أمناس وحسب ما جاء في البيان فن الإرهابي يدعى “ عبد الله.ب” كان بحوزته 536 طلقة نارية من مختلف العيارات  وكذلك بندقية رشاشة إضافة إلى رشاش كلاشنكوف وقاذف صاروخي مضاد للدبابات و قنبلتين يدويتين و4 مخازن للذخيرة .وقد سلم نهاية الشهر المنصرم  الإرهابي المسمى «هـ.علي»، المدعو علي بوعمامة نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع العملياتي إن أمناس وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحقيبة طبية  

ح.ب  

 

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