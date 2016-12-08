إرهابي يسلم نفسه لمصالح القطاع العملياتي بـ إن أمناس

أكد بيان صادر من وزارة الدفاع الوطني أن إرهابيا قد سلم نفسه للسلطات الأمنية على مستوى مصالح القطاع العملياتي بـ إن أمناس وحسب ما جاء في البيان فن الإرهابي يدعى “ عبد الله.ب” كان بحوزته 536 طلقة نارية من مختلف العيارات وكذلك بندقية رشاشة إضافة إلى رشاش كلاشنكوف وقاذف صاروخي مضاد للدبابات و قنبلتين يدويتين و4 مخازن للذخيرة .وقد سلم نهاية الشهر المنصرم الإرهابي المسمى «هـ.علي»، المدعو علي بوعمامة نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع العملياتي إن أمناس وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحقيبة طبية

ح.ب