طلبة الماستر بكلية الحقوق والعلوم السياسية يدخلون في إضراب

شن نهار أمس طلبة الماستر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 8 ماي 45 بقالمة إضرابا مفتوحا عن الدراسة، نتيجة جملة من التراكمات من المشاكل التي آلت إليها حالة الطالب من تهميش منذ بداية الموسم الدراسي ولم يكن هناك تجاوب من الإدارة الوصية . وقد طالب المحتجون في بيان تحوز “آخر ساعة على نسخة منه،بأن الإدارة قامت بإلغاء إجبارية الحضور والإقصاء في المحاضرات حيث لم ينص عليه القانون الداخلي للجامعة في فصل المادة 16 وكذا المادة 11 من القرار الوزاري رقم 711 مؤرخ في2011/11/03والتي تنص على إجبارية الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والتربصات والخرجات الميدانية فقط دون النص على إجبارية الحضور في المحاضرات ، مع إلغاء نظام الأعمال الموجهة وهذا يمس أيضا طلبة الليسانس ، حيث أن المتعارف عليه أن علامة الأعمال الموجهة تحسب ب 20/20 وهذا يتنافى مع تسقيف العلامة العامل بها في الكلية ب 15 /20 مما يحرم الطالب من حقه من العلامة الكاملة ، كما طالب المحتجون، بالسماح لطلبة الماستر سنة أولى بإعارة مذكرات التخرج من المكتبة نظرا لقلة المراجع وانعدامها في بعض المقاييس والمواضيع المرتبطة بالتخصص مناشدين السلطات المعنية بالتدخل لإيجاد حل في أقرب وقت لمشكلة القاعة التي يعاني منها طلبة السنة أولى ماستر تخصص استثمار حيث يتابعون محاضرتهم في قاعة لاتسع العدد الكبير للطلبة المقدر بـ 60 طالب.

ل.عزالدين