تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 55 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات مع تسجيل 120 مخالفة تتعلق باستيراد غير شرعي لهذه المواد خلال السنة الجارية 2016، حسبما أعلنه أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المراقب العام لهذه الهيئة مناد رزقي، وقال مناد في ندوة صحفية بمناسبة إطلاق المديرية العامة للحماية المدنية حملة تحسيسية للوقاية من أخطار استعمال المفرقعات والألعاب النارية أن مصالح الجمارك الجزائرية “سجلت 120 مخالفة سنة 2016 تتعلق بالاستيراد غير الشرعي للألعاب النارية والمفرقعات مع حجز 55 مليون وحدة منها، مقابل أكثر من 100 مليون وحدة خلال سنة 2015”، بدورها سجلت مصالح الحماية المدنية 2316 تدخلا تتعلق بحوادث ناجمة عن استعمال المفرقعات والألعاب النارية إلى غاية شهر ديسمبر الجاري، مقارنة ب1983 تدخلا سنة 2015 حسبما صرح به المدير الفرعي للإعلام والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور.

وحيد هاني