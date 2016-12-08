شلل كلي بعدة كليات بجامعة الصديق بن يحيى بسبب الإضراب

م. مسعود

عادت حمّى الإضرابات لتضرب جامعة الصديق بن يحيى بجيجل وتحديدا القطب الجامعي الثاني بتاسوست من خلال دخول إضراب طلبة عدة كليات يومه الثالث وذلك على خلفية المطالب البيداغوجية التي رفعتها بعض التنظيمات الطلابية بهذا القطب الذي يحوي زهاء الـ 25 ألف طالب .وقد شل الطلبة العديد من الكليات بالقطب الجامعي الثاني ومنها كلية الآداب والاقتصاد اللتين عرفتا شللا كليا خلال الـ 72 ساعة الماضية قبل أن تستأنف الدراسة أمس على مستوى بعض الكليات بعد التململ الذي عاشته منذ بداية الأسبوع على وقع المطالب المرفوعة من قبل الطلبة والتي تتلخص في مجملها في خانة تحسين الظروف المعيشية للطلبة وتحسين ظروف التكفل البيداغوجي بهؤلاء خصوصا على مستوى الإقامات الجامعية وهي المطالب التي كانت محل تفاوض بين التنظيمات الطلابية والوصاية منذ فترة طويلة دون أن تجد طريقها إلى الحل ما جعلها تتجدد مع بداية كل دخول جامعي وتحديدا هذا الموسم أين أصدرت بعض التنظيمات الطلابية سلسلة من البيانات التحذيرية من مغبة خروج الأمور عن نطاق السيطرة في حال تواصل تجاهل مطالبها البيداغوجية التي أثرت سلبا على التحصيل العلمي للطلبة وأغرقتهم في سيل من المشاكل بل ووضعت مستقبل الكثير منهم على كف عفريت بدليل ارتفاع نسبة الرسوب في بعض التخصصات وتعرض المئات من الطلبة للطرد بعد فشلهم في الحصول على شهادة التخرج رغم استئنافهم للفترة القانونية المسموح بها للبقاء بمقاعد الجامعة وهو الأمر الذي يعني أكثر دفعات البكالوريا لسنتي (2010 و2011).