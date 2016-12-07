محاولة انتحار شاب ثلاثيني اعتراضا على حكم قضائي بقسنطينة

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شهدت ولاية قسنطينة مساء أمس في حدود الساعة الخامسة بوسط مدينة قسنطينة وبالتحديد ساحة لابراش حادثة اهتز لها سكان عاصمة الشرق بعد ما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على حرق نفسه بالبنزين أمام مجلس محكمة قسنطينة اعتراضا على الحكم ليتدخل المواطنون مذهولين ومندهشين في محاولة انقاده قبل تدخل مصالح الحماية المدنية التي نقلته في حالة جد حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس متأثرا بحروق في جميع جسمه من الدرجة الثالثة وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها جريدة آخر ساعة فان الشاب خرج من غرفة المجلس وهو في قمة غضبه معترضا على حكم في قضية السكن ليتجه مباشرة إلى سيارته وأخذ قارورة فيها بنزين وبدأ يهدد بالانتحار ليدخل في حالة هستيرية و رمي على نفسه البنزين وأشعل النار مطالبا بتراجع المحكمة عن قرارها و بالرغم من التدخل الكبير من قبل المواطنين لمنعه إلا أنه نفد تهديده و أقدم على حرق نفسه لتبقى إمكانية نجاته ضعيفة حسب من كانوا في عين المكان وشهدوا روعة الحادث.

ع.العبودي