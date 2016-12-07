محاولة انتحار شاب ثلاثيني اعتراضا على حكم قضائي بقسنطينة
06.12.2016
صورة من الأرشيف
شهدت ولاية قسنطينة مساء أمس في حدود الساعة الخامسة بوسط مدينة قسنطينة وبالتحديد ساحة لابراش حادثة اهتز لها سكان عاصمة الشرق بعد ما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على حرق نفسه بالبنزين أمام مجلس محكمة قسنطينة اعتراضا على الحكم ليتدخل المواطنون مذهولين ومندهشين في محاولة انقاده قبل تدخل مصالح الحماية المدنية التي نقلته في حالة جد حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس متأثرا بحروق في جميع جسمه من الدرجة الثالثة وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها جريدة آخر ساعة فان الشاب خرج من غرفة المجلس وهو في قمة غضبه معترضا على حكم في قضية السكن ليتجه مباشرة إلى سيارته وأخذ قارورة فيها بنزين وبدأ يهدد بالانتحار ليدخل في حالة هستيرية و رمي على نفسه البنزين وأشعل النار مطالبا بتراجع المحكمة عن قرارها و بالرغم من التدخل الكبير من قبل المواطنين لمنعه إلا أنه نفد تهديده و أقدم على حرق نفسه لتبقى إمكانية نجاته ضعيفة حسب من كانوا في عين المكان وشهدوا روعة الحادث.
ع.العبودي
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