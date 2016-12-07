المتهمون في حادثة حرق القطار بالبوني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحجار





بوسعادة فتيحة

مثل مساء أمس المتهمون في حادثة حرق قطار بمنطقة بوخضرة بالبوني أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالحجار على خلفية حادثة وفاة شرطي متقاعد بعين شهود شهر سبتمبر الفارط. تفاصيل الحادثة تعود إلى تاريخ السادس من شهر سبتمبر 2016 في حدود الساعة الخامسة مساء عندما تعرض شرطي متقاعد منذ شهرين فقط آنذاك من الأمن الحضري 12 بعدما دهسه قطار المسافرين التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية يعمل على الخط الرابط بين عنابة وسيدي عمار أقدم على إثرها سكان المنطقة على الدخول في حركة احتجاجية وسرعان ما تطور الأمر بعد تصعيد لهجة الاحتجاج التي تحولت إلى حرق وتخريب لثلاث عربات قطار المتكون من ست عربات تزامنا مع اشتعال فتيل الاحتجاج في ظل تنامي ظاهرة الحوادث المميتة على خط السكة الحديدية المجاورة لمسجد وسوق بالمنطقة وهو ما استدعى تدخل مصالح الأمن ووحدات الحماية المدنية التي استخدمت معدات ضخمة لإطفاء الحريق والحلول دون وصول الحريق إلى باقي العربات وكذا عربة القيادة وبعد التحقيقات المعمقة تم توقيف المشتبه فيهم في حادثة القطار معظمهم من المسبوقين قضائيا والذين يواجهون تهم حرق وتخريب أملاك عمومية وأحداث الشغب إلى جانب الدعوة القضائية التي أودعتها الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية لدى محكمة دائرة اختصاص الحدث بعد أن قدرت الخسائر بأزيد من 14 مليار سنتيم والتي تم إيداعها بعد الحادث ضد مجهول.