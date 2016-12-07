SNTF تطلق خدمة الدفع الالكتروني لزبائنها بعنابة وقسنطينة





حنان.ب

ستطلق مؤسسة النقل بالسكك الحديدية يوم الفاتح جانفي المقبل على مستوى محطات عنابة وقسنطينة والعاصمة خدمة الدفع الالكتروني حيث تم تزويد هده المحطات بالات الدفع الخاصة على مستوى الشبابيك وحسب مصادرنا فان هده العملية سيتم تعميمها على باقي محطات النقل بالسكك الحديدية على مستوى الوطن.وعن تفاصيل العملية فسيتمكن زبائن البنك الوطني الجزائري الحائزين على البطاقة البنكية من اختيار نمطين لشراء تذكرة السفر بين الولايات وتلك الخاصة بالمسافات الطويلة الأول يتمثل في استعمال البطاقة البنكية على مستوى الشبابيك المزودة بخدمة آلات الدفع والثانية تتمثل في شراء التذكرة عن طريق الانترنت بعد إدخال رمز سري ومؤمن وللاستفادة من هذه الخدمة يجب التقرب إلى وكالات البنك الوطني الجزائري من أجل تزويد البطاقة بخدمة e_paiment وتدخل هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة في تحسين الخدمة المقدمة للزبائن من جهة أخرى نفت مصادرنا ارتفاع أ سعار النقل في الوقت الحالي وهو ما يجعل هذه الوسيلة مفضلة خاصة بالنسبة للعائلات نظرا لتماشيها مع قدرات المواطن البسيط .وفي سياق منفصل فقد دخل سائقو القطارات على مستوى العاصمة نهار أمس في إضراب لمدة يوم واحد نتيجة ما أسموه بتماطل الإدارة في تحسين وضعية العمل والراتب وهدد المضربون بتصعيد الاحتجاج في حال عدم وجود حوار جاد بينهم وبين الإدارة وقد أدى الإضراب الذي لم يعلن عنه الموظفون إلى اختلال في حركة النقل بين ضواحي العاصمة ما أجبر الكثيرين من العمال والطلبة إلى اللجوء إلى وسائل نقل أخرى وسط تدمر كبير نتيجة عدم إخبارهم بالإضراب.