اكتشاف ترسانة من الأسلحة والذخيرة بأدرار

تم اكتشاف مساء الاثنين قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة (القطاع العملياتي لأدرار) مخبأ للأسلحة والذخيرة يتضمن خاصة 20 مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، وجاء في البيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل اليقظة الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي تم اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، (13) مخزن ذخيرة، (400) طلقة من عيار 14.5 ملم، (116) طلقة من عيار 7.62 x 39”، وأضاف البيان أن “هذه العمليات النوعية والمستمرة لوحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تؤكد على مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية”.

وحيد هاني