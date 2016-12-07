تعيين مدير جديد على رأس مديرية الخدمات الجامعية بسيدي عمار

كشفت مصادر موثوقة لآخر ساعة أنه تم أول أمس تعيين مدير جديد لمديرية الخدمات الجامعية بسيدي عمار خلفا للمدير السابق.حيث قالت ذات المصادر أنه تم تعيين بن زرارة جمال على رأس مديرية الخدمات الجامعية بسيدي عمار خلفا للمدير السابق، وفي ذات السياق كشفت مصادر علمية لـ آخر ساعة: “أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت إلغاء مسابقة الدكتوراه لشعبة الري بكلية علوم المهندس بجامعة باجي مختار وذلك على إثر الضجة التي صاحبت الإعلان عن نتائج الدكتوراه لشعبة الري، والتي شابتها الكثير من الشكوك بعد أن نجح في المسابقة أقرباء رئيس القسم، وهو ما دفع بالوزارة الوصية لإرسال لجنة تحقيق إلى الجامعة باجي مختار أين ااتقت بعدد من المسؤولين الذين قدموا لها جميع الشروحات الخاصة بمسابقة الدكتوراه، إضافة إلى التحقيق في كيفية إجراء المسابقة حيث استلمت حينها تقارير لـ 162 طالب ناجح في الماستر، وبعد استكمال التحقيق والوصول إلى النتائج قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة مسابقة الدكتوراه شعبة الري بجامعة باجي مختار بسيدي عمار.

مازوز بوعيشة