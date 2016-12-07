مواطنون بحي تراب الزهواني يحتجون أمام مقر ولاية تبسة

نظم نهار أمس مواطنون من حي محمد بوضياف تراب الزهواني سابقا بتبسة، وقفة احتجاجية للفت انتباه السلطات الولائية والجهات ذات الصلة لتحسيسهم بمعاناتهم مع الإنارة والغاز، حيث احتج عدد من هؤلاء أمام مقر الولاية تبسة مناشدين البلدية وشركة سونلغاز ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء والغاز، وقال بعضهم إن هذه الوقفة تعد الرابعة لهم أمام مقر الولاية، ويأملون هذه المرة أن يلتفت والي الولاية بمعية الإدارات المعنية إلى معاناتهم التي ستزداد بالتأكيد مع دخول فصل الشتاء، وذكر بعضهم أنهم تلقوا وعودا بتسوية وضعيات مساكنهم وربطها بالكهرباء والغاز، واستغرب بعضهم وجود مساكن بها الشبكتين وأخرى قريبة منها بلا ربط، وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة رزق الله بوقصة أنه سيتم تنصيب لجنة بالبلدية لدراسة ملفات طالبي الكهرباء والغاز، ودعا بالمناسبة المواطنين بهذا الحي الفوضوي إلى دفع ملفاتهم على مستوى المصالح التقنية للبلدية لدراسة هذه الملفات والرد عليها

الحمزة سفيان