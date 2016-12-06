طلبة كلية العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية والحياة بجامعة تبسة في إضراب مفتوح

يتواصل إضراب طلبة كلية العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية بجامعة تبسة، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل والإستجابة لمطالبهم قبل تعليق الإضراب والعودة إلى مقاعد الدراسة. وتجمع العشرات من الطلاب نهار أمس، أمام الكلية في وقفة احتجاجية وعلقوا لافتات بالواجهة الخارجية تعبر عن غياب دور المسؤولين لحل جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها والتي تتمثل أساسا في انعدام المواد الخاصة بالمخابر وكذا عدم إثراء مستوى البحث العلمي بالتربصات الميدانية البيداغوجية في كل التخصصات وكذلك غياب التنسيق بين التخصصات واتسام جداول التوقيت بالعشوائية، فضلا عن حرمانهم من نادي علمي على مستوى الكلية، وفي شأن يتعلق بظروف الدراسة اشتكى الطلبة من انعدام التدفئة على مستوى الأجنحة والمدرجات وكثرة الغرباء داخل الكلية وابتزازهم للطلبة والطالبات إضافة إلى الغلق التام وغير المبرر لدورات المياه وانعدام المياه داخل الكلية وتكرر إنقطاعات الكهرباء بين الفينة والأخرى مما انعكس سلبا على مزوالة دراستهم.. وغيرها من الانشغالات التي أمتعظ منها الطلبة على غرار تأسيس عدة مطالب أهمها فتح اختصاصات في البيئة والمحيط وتوفير الأمن بالمحيط الداخلي والخارجي للكلية، وأصدر الاتحاد الطلابي الممثل في تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار بيانا بخصوص هذا الإضراب حيث استنكر من خلاله عدم تحرك المسؤولين وعلى رأسهم عميد الكلية لمحاورة الطلبة في شتى المشاكل المطروحة وأيضا صد أبواب الحوار والنقاش أمام التنظيمات الطلابية وهدد التنظيم الطلابي في بيانه برفع وتيرة الإضراب والتهديد بشن احتجاجات طالما أن مشاكلهم لم تجد آذانا صاغية أو حلولا نهائية.

الحمزة سفيان