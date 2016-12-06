إكتشاف أكثر من 5800 لباس للأطفال مصنوع في اسرائيل داخل حاوية بالميناء





مازوز بوعيشة

تمكنت المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بمفتشية أقسام الجمارك بعنابة ، بحر الأسبوع المنصرم من اكتشاف كمية معتبرة من ملابس رياضية إسرائيلية الصنع بميناء عنابة، تقدر بـ 58 طردا يحتوي على 5815 لباس رياضي للأطفال «Jogging»، مستوردة من الصين، كانت موجهة لإغراق السوق الوطنية. حيث جاء في بيان صحفي لمفتشية أقسام الجمارك بعنابة تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه، أن المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بفضل فطنة وحنكة مفتش فحص وعون جمارك، تمكنت من التصدي لمحاولة إغراق السوق الوطنية بمنتجات إسرائيلية، أين أسفرت المراقبة الدقيقة للحاوية بالميناء، عن اكتشاف ملابس مستوردة من الصين، تحمل عبارة «صنع في إسرائيل» « made in Israel » و كذا كتابة باللغة العبرية ضمن بضائع أخرى مستوردة، يوجد عدد كبير منها منزوعة منها تلك العبارة للتمويه، هذا وقد وجدت كمية الملابس المحجوزة في 58 طردا يحتوي على 5815 لباس رياضي للأطفال Jogging

حجز 250 ماسورة عادم دخل حاوية بالميناء

كما تمكنت ذات المصلحة من حجز250 ماسورة عادم «Pots d’échappement» مستوردة من الصين ، لكن مكتوب عليها عبارة «غرداية الجزائر» «ghardaia Algérie»، وفي هذا الصدد أوضحت مصادرنا أن الهدف من كتابة هذه العبارة هو تغليط الزبون وجعله يشتري منتوجات صينية على أنها مصنوعة في الجزائر ،حيث سينافس هذا المنتوج المستورد في السوق الوطنية المنتوج الذي يصنع بالجزائر، كون أن هذا الأخير يتميز بجودة عالية و ذو نوعية جيدة.

حجز أكثر من 34000 مشحنا و1480 سماعة داخل حاوية

كما تمكنت المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية من حجز 34800 مشحن و1480 سماعة هاتف تحمل اسم وعلامة المنتوج الجزائري CONDOR، مستوردة من الخارج ، وبعد حجز المنتوجات، سيتم انجاز محاضر للمستوردين المخالفين للقانون ثم تحويلهم إلى العدالة للمتابعة القضائية، وكذا تحصيل الغرامات الجمركية والنطق بالمصادرات المنصوص عليها في القانون. من جهة أخرى قامت مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة بتنظيم عملية بيع بالمزاد العلني على مستوى مقر فرقة الجمارك بقالمة، شاركت فيه مختلف قباضات الجمارك التابعة للمفتشية، تمكنت من خلالها من تسجيل ناتج بيع يقدر بمبلغ، 97.329.900,00دج، إضافة إلى مخالفة صرف (تحويل العملة للخارج) حددت الغرامة فيها بمبلغ 23.509.093,30 دج، وتعد مثل هذه العمليات في إطار المجهودات التي تبذلها الجمارك في مجال محاربة الغش، وحماية الاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني.