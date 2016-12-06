طلبات البحث عن العمل ترسل إلى وكالات التشغيل الكترونيا





حنان.ب

أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل مند يومين موقعا جديدا لتسهيل عملية البحث عن الوظائف للراغبين في الحصول على مناصب عمل وقد وضع هدا الموقع الإلكتروني للاستعمال على مستوى أربع ولايات هي عنابة وبومرداس وسيدي بلعباس وكذلك بجاية على أن تعمم العملية على باقي الولايات بتاريخ 2 جانفي المقبل . صرح نهار أمس المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شلال لوسائل الإعلام أن الموقع سيلغي عملية تنقل الباحثين عن شغل وكذلك أًصحاب العمل إلى وكالات التشغيل و ذلك بمجرد التسجيل عبٍر بوابة الموقع الالكتروني وبعدها يتجه المعنيون إلى الوكالات المسجلين بها للتأكيد على عملية التسجيل في الموقع مرة واحدة وستحد هذه الخطوة عند تعميمها خلال شهر جانفي المقبل من الاكتظاظ على مستوى شبابيك كل وكالات التشغيل عبر الوطن .وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أن الوكالة قد سجلت انخفاضا في الطلبات العامة للعمل خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى دون المليون طلب.و أوضح في تصريحاته أن عدد طلبات العمل المسجلة خلال نفس الفترة قدرت بـ 912069 طلب عمل لم تتمكن الوكالة من تنصيبه بينما نصبت الوكالة 294 ألف طلب من بينها 252 ألف تنصيب في إطار الاقتصاد العادي و 21 ألف تنصيب في عقد العمل المدعم أما عقود الإدماج المهني فقد بلغ عدد المناصب 42 ألف منصب 93 بالمائة منها في الشركات الإقتصادية.و أَ ضاف محمد الطاهر شعلال أن نسبة البطالة قد تقلصت من11.2بالمائة في سبتمبر 2015 إلى 9.9 بالمائة حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات الصادر شهر جويلية 2016 وأوضح أن المجال الاقتصادي يسمح بخلق مناصب للشغل عن طريق العروض حيث تم تنصيب هذه السنة أكثر من 224 ألف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية و كانت الحصة الكبيرة للخواص