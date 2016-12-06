إجراءات جديدة للتوظيف بمصنع بلارة بداية من الأحد





علم من مصادر متطابقة أن القائمين على الشركة الجزائرية القطرية للصلب والتي تتابع سير الأشغال بمصنع بلارة بالميلية ( ولاية جيجل) قررت سن تعديلات عميقة على أنماط التوظيف بهذا المصنع وذلك بعد الاحتجاجات العارمة التي قام بها عشرات البطالين المنحدرين من بلدية الميلية أول أمس والتي حاولوا من خلالها شل ورشات هذا المركب العملاق .وعلم من ذات المصادر بأن مسؤول الشركة الجزائرية / القطرية للصلب الذي اجتمع مع ممثلين عن المحتجين وعد هؤلاء بسن إجراءات صارمة تخص طريقة انتقاء العمال بمختلف ورشات هذا المصنع كما تم استدعاء القائمين على مكتب التشغيل الذي أستحدث لاستقبال ملفات طالبي التشغيل بهذا المصنع لإبلاغهم بهذه الإجراءات التي سيشرع في تطبيقها بداية من الأحد المقبل وهو ما تم إبلاغه لممثلي المحتجين الذين عبروا عن رفضهم لما سموّه بسياسة التوظيف تحت الطاولة بمصنع بلارة وتجاوز أكثر من جهة لتعليمات الوالي بخصوص ضرورة المرور على وكالة التشغيل في أي عملية توظيف خصوصا فيما يتعلق بالمناصب التي لا تحتاج إلى مؤهلات علمية على غرار أعوان الحراسة وكذا بعض التخصصات التي لا يشترط في شاغلها سوى الأهلية البدنية والقدرة على العمل في كل الظروف .

م. مسعود