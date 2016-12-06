الوزير الأول البلجيكي يزور الجزائر

يقوم الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل بزيارة عمل في الجزائر تدوم يومين ابتداء من اليوم حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، وأوضح المصدر أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين “تقييم العلاقات الثنائية في كل المجالات”، وأضاف نفس المصدر أن الطرفين “سيتباحثان الآليات التي من شأنها توسيع التبادلات الاقتصادية كما سيدرسان في إطار الحوار والتنسيق مسألة تنقل الأشخاص وقضايا أمنية أخرى”، وخلص البيان إلى أن المحادثات ستسمح أيضا بمناقشة “المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك المتعلقة بتطورات الوضع السياسي والإنساني في المنطقة”.

وحيد هاني