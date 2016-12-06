الأفلان يفند إجراء تغييرات أو إقالات على مستوى عدد من المحافظات

فندت جبهة التحرير الوطني إقدامها على إقالة عدد من أمناء مختلف المحافظات على غرار «محمد دينار» أمين محافظة وهران، موضحة بأن هذا الأخير تنحى برغبة منه وتم تعيين وزير العلاقات مع البرلمان سابقا»خليل ماحي» مكانه. وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحزب»خلدون» أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من إقدام الرجل الأول في الأفلان»جمال ولد عباس» على إقالة أمناء محافظات كل من وهران، المدية، الأغواط والمسيلة وتعيين عبد الرحمن شراقة كمحافظ للشرق تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة لا صحة له، مشيرا بأن «محمد بدر الدين دينار» هو من أقدم على الاستقالة وهذا لا يدخل لا في إطار الإقالات أو التغييرات التي أجراها المسؤول ذاته. وقال ذات المتحدث في اتصال هاتفي لآخر ساعة، أن هناك وضع خاص بكل محافظة وسيتم الاجتماع في الـ21 من الشهر الجاري ببومرداس لتقييم الوضع التنظيمي للحزب ولتسريع وتيرة الاستحقاقات أين سيقوم ولد عباس بالإعلان عن مختلف القرارات التي يتم اتخاذها هناك حسبه.

سارة شرقي