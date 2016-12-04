الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية يناشدون وزير العدل



تصوير فاتح قيدوم

حورية فارح

نظم صبيحة أمس المئات من الطلبة الناجحين في مسابقة الكفاءة المهنية لدورة ماي 2015 وقفة احتجاجية بكلية الحقوق منددين بتماطل الجهات المعنية باستصدار قرار باستئناف الدراسة في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة بحسب القانون رقم 67/13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18/15 المؤرخ في 25 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لاسيما المواد 04 و 05 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015/03/12 الذي يحدد كيفية فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وتنظيمها وسيرها ولكن بعد طول الانتظار لقرابة عامين عندما قام الطلبة في سبتمبر 2014 بالتسجيل في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة قصد الانطلاق في الدراسة مباشرة ولكن في 25 جانفي 2015 صدر المرسوم التنفيذي رقم 18/15 المحدد لكيفيات الالتحاق المهنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية الذي ألزم الطلبة باجتياز مسابقة كتابية بدلا من التسجيل المباشرة وفي 12 مارس 2015 صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارتي العدل والتعليم العالي المحدد لكيفيات فتح المسابقة وتنظيمها و تم استدعاء الطلبة بتاريخ 9 و 10 ماي 2015 لاجتياز المسابقة في 14 مركز للامتحان على مستوى الوطن من بينها كلية الحقوق بعنابة التي تضم كلا من الولايات التالية عنابة وقالمة وسوق أهراس والطارف وتبسة وبعد قرابة العام أي بعد 11 شهرا تم الإفراج عن نتائج المسابقة في أفريل 2016 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحديد موعد انطلاق موعد الدراسة وعملية التكوين على مستوى كلية الحقوق هذا ما أثار غضب الطلبة الناجحين الذين انتظروا وقرروا اللجوء إلى الاحتجاج وقاموا بمراسلة وزير العدل مطالبين إياه بضرورة التدخل باستصدار قرار باستئناف الدراسة وخاصة أن هناك إجراءات تنظيمية أخرى في المستقبل والمتمثلة في إنشاء مدارس جهوية للمحاماة من اجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وعلى إثر ذلك تم توجيه ممثلين عن الطلبة المحتجون والمقدر عددهم بأزيد من 900 طالب إلى عميد الكلية لطرح قضيتهم والاستفسار عن سبب التأخر في انطلاق عملية التكوين وقد تم استقبالهم من قبل عميد كلية الحقوق باعتباره المسؤول الأول على مستوى العمادة حيث تم إبلاغه بالوقفة الاحتجاجية وأرجع سبب التأخر إلى إجراءات تنظيمية وهي توشك على الانتهاء وعلى أن يتم انطلاق الدراسة وعملية التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية قريبا أما خلال الأيام القليلة القادمة أو في شهر جانفي بعد عطلة الشتاء مباشرة. ومن جهتهم المحتجون أرسلوا نسخة عن الشكوى إلى وزارتي العدل والتعليم العالي مرفوقة بقائمة الناجحين وممضية.