سيؤدي إلى فرض المنتوج الجزائري في هذه الأسواق
إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الإفريقية
04.12.2016
تصوير فاتح قيدوم
أكد السيد قدور بن طاهر المدير العام للجمارك الجزائرية إلغاء العديد من الرسوم الجمركية قريبا ما عدى ما تعلق منها بالمواد المدعمة من طرف الدولة وفي هذا الإطار أَضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بالسلع المصدرة والمستوردة من والى بلدان القارة الإفريقية حيث تجري حاليا دراسة المشروع الذي يعرف تقدما كبيرا في المباحثات و حسب المدير العام للجمارك الجزائرية فإن هذا المشروع يدخل في إطار إقرار إفريقيا منطقة التبادل الحر وتشجيع المبادلات التجارية.وسيحسن إلغاء العديد من الرسوم الجمركية نشاط المؤسسات الناشئة وكذا ذات الباع الطويل في مجال النشاط التجاري مما يمكنهم من فرض المنتوج الجزائري في السوق الإفريقية عند تسهيل تعاملاتهم مع الأسواق الخارجية ومن أبرز احتياجات بلدان القارة الإفريقية خاصة منها الواقعة جنوب الجزائر كل ما يخص الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء والصناعات الهندسية خاصة أجهزة التكييف والثلاجات حيث تعد أبرز القطاعات التي لها سوق كبير في القارة السمراء رغم المشكل الذي تعاني منه أغلبية هذه الدول والمتمثل في النقص الحاد في المراكز اللوجيستية لتخزين المنتجات علما أن هنالك شركات أوروبية تسعى إلى إنشاء العديد منها خاصة في دول كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجيبوتي لاحتوائها على موانئ جيدة.من جهة أخرى أكد المدير العام للجمارك الجزائرية أن قانون الجمارك الجديد الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء يتضمن عدة تدابير لتعزيز مكافحة الفساد أهمها رقمنة إجراءات الجمركة لتحديد مجال التدخل البشري. و أشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم استحداث التصريح الإلكتروني و الشباك الوحيد للمتعاملين الاقتصاديين و استحداث الجمركة عن بعد و تقليص آجالها وهو ما سيساهم في تقليل الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين وأعوان الجمارك وبالتالي التقليل من خطر الفساد.
حنان بن خليفة
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