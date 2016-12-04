إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الإفريقية



تصوير فاتح قيدوم

أكد السيد قدور بن طاهر المدير العام للجمارك الجزائرية إلغاء العديد من الرسوم الجمركية قريبا ما عدى ما تعلق منها بالمواد المدعمة من طرف الدولة وفي هذا الإطار أَضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بالسلع المصدرة والمستوردة من والى بلدان القارة الإفريقية حيث تجري حاليا دراسة المشروع الذي يعرف تقدما كبيرا في المباحثات و حسب المدير العام للجمارك الجزائرية فإن هذا المشروع يدخل في إطار إقرار إفريقيا منطقة التبادل الحر وتشجيع المبادلات التجارية.وسيحسن إلغاء العديد من الرسوم الجمركية نشاط المؤسسات الناشئة وكذا ذات الباع الطويل في مجال النشاط التجاري مما يمكنهم من فرض المنتوج الجزائري في السوق الإفريقية عند تسهيل تعاملاتهم مع الأسواق الخارجية ومن أبرز احتياجات بلدان القارة الإفريقية خاصة منها الواقعة جنوب الجزائر كل ما يخص الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء والصناعات الهندسية خاصة أجهزة التكييف والثلاجات حيث تعد أبرز القطاعات التي لها سوق كبير في القارة السمراء رغم المشكل الذي تعاني منه أغلبية هذه الدول والمتمثل في النقص الحاد في المراكز اللوجيستية لتخزين المنتجات علما أن هنالك شركات أوروبية تسعى إلى إنشاء العديد منها خاصة في دول كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجيبوتي لاحتوائها على موانئ جيدة.من جهة أخرى أكد المدير العام للجمارك الجزائرية أن قانون الجمارك الجديد الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء يتضمن عدة تدابير لتعزيز مكافحة الفساد أهمها رقمنة إجراءات الجمركة لتحديد مجال التدخل البشري. و أشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم استحداث التصريح الإلكتروني و الشباك الوحيد للمتعاملين الاقتصاديين و استحداث الجمركة عن بعد و تقليص آجالها وهو ما سيساهم في تقليل الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين وأعوان الجمارك وبالتالي التقليل من خطر الفساد.

حنان بن خليفة