تفكيك قنبلة داخل متوسطة بولاية بشار

تمكنت مصالح الأمن المختصة بولاية بشار أمس من تفكيك قنبلة تقليدية الصنع تم العثور عليها داخل متوسطة “مالك بن نبي”، وحسب مصادر محلية فإن مصالح الأمن قامت مباشرة بعد إبلاغها بالأمر بتطويق موقع العثور على القنبلة وإخلاء المتوسطة من التلاميذ والطاقم التربوي لتجنب أي خسائر محتملة، قبل أن تقوم المصالح المختصة بتفكيك القنبلة.

وحيد هاني