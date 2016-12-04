تفكيك قنبلة داخل متوسطة بولاية بشار

- تحقيق فرنسي يفضح ملك المغرب
- احتفالات نهاية السنة وعمرة المولد تلهب سوق العملة الأوروبية : الجزائريون في رحلة البحث عن الأورو مع اقتراب نهاية السنة
- بن غبريط تلغي منصب مفتش الإدارة
- ميسي وكريستيانو قدما درسا في الروح الرياضية
- أغلبهم ينحدر من ولاية عنابة : فتاتان ضمن مجموعة من 14 حراقا أحبطت رحلتهم نواحي رأس الحمراء
- قالمة : محمد عيسى يدعو إلى ضرورة توحيد الخطاب الديني الصادر عن المساجد ووسائل الإعلام
-
فيما شددوا على خلق ميكانيزمات لمحاربة الغش والتهرب الضريبي : أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى الخصم من أجور إطارات الدولة وإلغاء المهرجانات
-
خلال احتجاجهم بكلية الحقوق بعنابة للمطالبة بتحديد موعد انطلاق التكوين : الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية يناشدون وزير العدل
- حجم استثماراتها في الجزائر يقدر بأكثر من 3 مليار : المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر تفوق مليار دولار
-
سيؤدي إلى فرض المنتوج الجزائري في هذه الأسواق : إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الإفريقية
- أغلبها بالجزائر العاصمة : أكثر من 45 ألف مصاب بداء العصبي العضلي في 2016
-
احتفالات نهاية السنة وعمرة المولد تلهب سوق العملة الأوروبية : الجزائريون في رحلة البحث عن الأورو مع اقتراب نهاية السنة
-
قسنطينة/ بينما تم تسجيل أكثر من100 جمعية تدعوا إلى الطائفية : وزارة الشؤون الدينية تشن حربا على طائفة «الأحمدية»
- قسنطينة/ بينما دخل إضراب طلبة الصيدلة عن الدراسة أسبوعه الثاني : المحتجون متمسكون بمطالبهم وفي مقدمتها التوظيف بالمستشفيات
-
المرضى مطالبون بتقديم شكاوي في حالة أية تجاوزات : أطباء خواص يتلاعبون بالمواعيد دون مراعاة أدنى احترام
- جيجل / بعد ارتفاع منسوب مياه السد وتطيّن أجزاء كبيرة منه : سكان المناطق المحيطة بسد بني هارون مهدّدون بعزلة شاملة
-
جيجل / اتهموا بعض الأطراف بالتوظيف تحت الطاولة : عشرات البطالين يقتحمون المنطقة الصناعية ببلارة
- تيزي وزو/ للمطالبة بشبكة الكهرباء : سكان قرية « الملاعيب» يشمعون مقر بلدية سيدي نعمان للأسبوع الثاني على التوالي
-
أغلبهم ينحدر من ولاية عنابة : فتاتان ضمن مجموعة من 14 حراقا أحبطت رحلتهم نواحي رأس الحمراء
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك