تفكيك قنبلة داخل متوسطة بولاية بشار

04.12.2016

 

تمكنت مصالح الأمن المختصة بولاية بشار أمس من تفكيك قنبلة تقليدية الصنع تم العثور عليها داخل متوسطة “مالك بن نبي”، وحسب مصادر محلية فإن مصالح الأمن قامت مباشرة بعد إبلاغها بالأمر بتطويق موقع العثور على القنبلة وإخلاء المتوسطة من التلاميذ والطاقم التربوي لتجنب أي خسائر محتملة، قبل أن تقوم المصالح المختصة بتفكيك القنبلة. 

وحيد هاني         

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك