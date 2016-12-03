توقيف 5 قوارب على متنها 70 حراقا في ليلة واحدة بسواحل عنابة





أحبطت ليلة أول أمس فرقة حراس الشواطئ بعنابة 5 رحلات هجرة غير شرعية تضم 70 حراقا انطلقوا من شواطئ عنابة باتجاه السواحل الإيطالية على متن قوارب تقليدية الصنع.

مازوز بوعيشة





كشفت مصادر آخر ساعة أن فرقة حراس الشواطئ تمكنت ليلة الأربعاء إلى الخميس من إحباط حوالي 5 رحلات هجرة غير شرعية تضم 70 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، انطلقوا من شواطئ عنابة على غرار واد بوقراط حي سيبوس وسيدي سالم على متن قوارب تقليدية الصنع باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية، لكن رحلاتهم باءت بالفشل فسرعان ما تفطن لهم أعوان الفرقة الذين سارعوا لتوقيفهم بنواحي رأس الحمراء، حيث تمكنوا من توقيف 3 قوارب على متنهم 45 حراقا ينحدر معظمهم من ولاية عنابة في نواحي رأس الحمراء وذلك بعد منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس، أين تم اقتيادهم إلى مقر الثكنة العسكرية للبحرية الوطنية المتواجدة بجوار الميناء ليتم عرضهم بعدها على طبيب الاستعجالات الطبية “SAMU” الذي أكد سلامة 43 شابا فيما تعرض شابين آخرين لإصابتين مختلفتين ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ح.م) البالغ من العمر 30 سنة ينحدر من بلدية عنابة له إصابة في الرجل اليسرى، كما تعرض المدعو (ب. ر) البالغ من العمر 27سنة إلى إصابة خفيفة في الرقبة، تم إسعافهما في عين المكان، ثم نقلا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى استعجالات ابن رشد الجامعي لتلقي العلاج اللازم هذا وقد عاين طبيب الحماية المدنية 15 حراقا آخر في حدود الساعة السادسة صباحا يوم الخميس، حيث تم توقيف قارب به 15 حراقا بعد ساعات قليلة من توقيف القوارب الثلاثة الأولى، وبعد المعاينة الطبية تبين أن الحراقة 15 الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة والمنحدرون من ولاية عنابة يتمتعون بصحة جيدة وبعد دقائق قليلة تم إحباط رحلة أخرى فجر يوم الخميس تضم 10 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع كانوا باتجاه السواحل الإيطالية قبل أن يوقفوا من قبل فرقة حراس الشواطئ بعنابة بنواحي رأس الحمراء تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 31 سنة حيث تم اقتيادهم إلى مقر الثكنة العسكرية للبحرية الوطنية بجوار الميناء ليتم بعدها معاينتهم من قبل طبيب الحماية المدنية الذي أكد سلامتهم ليصل في الأخير أن فرقة حراس الشواطئ قد أحبطت 5 رحلات هجرة غير شرعية تضم 70 حراقا في ليلة واحدة حسب ما نقلته مصادرنا أين أنجزت لهم محاضر قضائية بموجبها يقدمون أمام وكيل الجمهورية إقليم الاختصاص لمواجهة التهمة المنسوبة إليهم. وتجدر الإشارة إلى أن رحلات الهجرة غير الشرعية في تزايد مستمر هذه الأيام بسواحل عنابة بسبب تحسن أحوال الطقس ورغبة الحراقة في العيش حياة وردية في الدول الأجنبية حيث كان آخرها إحباط حرقة لـ 27 شابا امتطوا أمواج البحر على متن قارب تقليدي الصنع انطلقوا من شواطئ الولاية باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية لكن سرعان ما تم توقيفهم بعد تفطن عناصر حراس الشواطئ لهم.