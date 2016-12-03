امتحانات البكالوريا على التاسعة صباحا ومادتان في اليوم





تمديد فترة الاستراحة بين امتحان وأخر إلى”ساعة ونصف”

عادل أمين





أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تغيير جديد في رزنامة امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2017 حيث قررت وزيرة القطاع “نورية بن غبريت” أول أمس تقليص عدد المواد الممتحنة في امتحان شهادة البكالوريا من ثلاثة مواد في اليوم إلى مادتين فقط وجاء ذلك استجابة لمطلب الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ الذين طالبوا في العديد من المناسبات الوزيرة بإعادة النظر في الحيز الزمني للمواد التي يتم الامتحان فيها من أجل المحافظة على تركيز التلاميذ .كما أعلنت “ بن غبريت” عن الشروع في إجراء الامتحانات سيكون على الساعة التاسعة صباحا بدل الساعة الثامنة التوقيت الذي تفتح فيه أبواب مراكز الامتحانات وذلك بغرض وضع حد لظاهرة تأخر الممتحنين وما يتسبب في إقصاءهم من اجتياز الامتحانات والدورة الفارطة سجلت إقصاء العشرات من التلاميذ بسبب التأخر في العديد من الولايات الأمر الذي سبب صداع كبير للوزارة جراء انتقادات النقابات والتلاميذ.كما تقرر أيضا خلال الدورة المقبلة تمديد فترة الاستراحة بين امتحان وأخر إلى”ساعة ونصف” بدل نصف ساعة وكذا تقليص نصف ساعة لكل امتحان على أن يكون محتوى هذا الأخير منطبق مع التوقيت الجديد.وفي سياق متصل أكدت الوزيرة أن الوزارة ستطبق بكل صرامة الإجراءات القصوى للإقصاء من المشاركة في امتحان البكالوريا بالنسبة لكل مترشح ثبت في حقه الغش مستقبلا.و أوضحت في المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية حول مواجهة تسريبات الامتحانات الرسمية أن الوزارة ستعمل على معاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت تورطهم في الغش مؤكدة على أن أسئلة البكالوريا مستقبلا سيتم إعادة النظر فيها بحيث يصبح حل الأسئلة مرتبط بالفهم و ليس بالحفظ .