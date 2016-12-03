القبض على أفراد عصابة مسلحة مختصة في السطو على المحلات و المنازل واسترجاع مسدس ناري بمدينة خنشلة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة وبمساعدة المواطنين ليلة الخميس إلى الجمعة من توقيف أفراد عصابة مسلحة مختصة في السطو على المنازل والمحلات عبر بعض ولايات شرق البلاد باستعمال السلاح الناري وتمت العملية بناء على شكوى مواطنون قاموا بمحاصرة أفراد العصابة داخل أحد أحياء المدينة بعد محاولتهم السطو على محل تجاري .وحسب مصدر آخر ساعة فإن عناصر الأمن بخنشلة تمكنت ليلة الخميس إلى الجمعة من توقيف أفراد عصابة خطيرة ينحدر أفرادها من ولايتي خنشلة وأم البواقي مختصة في السطو على المنازل والمحلات التجارية عدد من ولايات شرق البلاد بما فيها حنشلة وأم البواقي ، حيث أن أحد أفراد العصابة يمتلك مسدس ناري من عيار 9 ملم يقوم بتهديد ضحاياه به من أجل تسهيل مهمة السرقة ، وذكر المصدر أن أفراد العصابة حاولوا ليلة أول البارحة اقتحام محل تجاري بأحد أحياء عاصمة الولاية بخنشلة للاستيلاء على تجهيزات إلكترونية ومبالغ مالية ، أين تفطن الجيران للعصابة ليقوموا بمحاصرة أفرادها داخل الحي واتصلوا بعناصر الأمن للتدخل بالموقع ، عناصر الأمن سارعت إلى الحي المعني وحاصرت المكان إلى أن تم توقيف أفراد العصابة وحجز السيارة المستعملة في عمليات السطو ، وقد عثر بحوزة أحد أفراد العصابة على سلاح ناري من نوع مسدس عيار 9 ملم ، وقد تم تحويل الموقوفين على الحجز بمقر الأمن في انتظار استكمال التحقيقات معهم لكشف باقي أفراد العصابة التي ينحدر أفرادها من ولايتي خنشلة وأم البواقي .

عمران بلهوشات