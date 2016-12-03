بنك الجزائر يتخذ جملة من الإجراءات لتنظيم سوق صرف العملات





كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس أن بنك الجزائر اتخذ عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر،مؤكدا أن 6 مكاتب صرف فقط تنشط حاليا.حيث قال أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار بصفة تدريجية ، بمراعاة لتطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد خاصة تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية، مبرزا الدور البالغ الأهمية الذي يلعبه بنك الجزائر والذي يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف، قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد و تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، أما فيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية و الصحة و السفر لفائدة الأسر فقال سلال أنها جاءت مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية، وتأثراته الخارجية إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، مضيفا في ذات السياق أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار، من جهة أخرى قال الوزير الأول على هامش رده على نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، المتعلق بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف و تنشيط عملها، فقد تم إصدار 46 اعتمادا لإنشاء مكاتب صرف ، لكن تنشط منها إلا 6 مكاتب حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتمادا ، منها 13 بطلب من المستفيدين و 27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة، موضحا أن قلة إقبال المستثمرين على إنشاء مكاتب الصرف، تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي للبلاد.

مازوز.ب