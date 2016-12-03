هزة جديدة بقوة تقارب الثلاث درجات بالعنصر





م. مسعود

اهتزت الأرض مجددا أمسية أول أمس بإقليم ولاية جديد وتحديدا بالجهة الشرقية من الولاية وهي الهزة التي أخرجت عشرات السكان من بيوتهم في سيناريو مماثل لذلك الذي شهدته الولاية عشية رمضان الماضي حيث اهتزت الأرض يومها بقوة محدثة حالة من الفزع في نفوس الجواجلة .وحدد موقع الهزة التي ضربت شرق ولاية جيجل في السادسة والنصف من أمسية الخميس على بعد نحو خمسة كيلومترات جنوب بلدية العنصر وهي الهزة التي بلغت شدتها حسب معهد رصد الزلازل ببوزريعة حوالي (2.4) درجات على سلم ريشتر وهي الهزة التي شعر بها أغلب سكان الجهة الشرقية من الولاية وتحديدا بلديات العنصر ، بني بلعيد ، سيدي عبد العزيز والجمعة وكذا أجزاء من الجهة الجنوبية للولاية وظن كثيرون في البداية بأنها عبارة عن عاصفة رعدية بحكم الدوي الذي أحدثته قبل أن يتبين بأن الأمر عبارة عن هزة أرضية .وسبق لنفس المنطقة وأن عاشت على وقع هزتين متتاليتين خلال الأشهر الخمسة الماضية وكانت أقواها عشية شهر رمضان الماضي حيث اهتزت الأرض بعنف بذات الجهة حوالي منتصف الليل محدثة فزعا كبيرا في صفوف السكان وحدد مركز هذه الهزة يومها بجهة بلدية خيري واد عجول وهو ما جعل الكثيرين يتحدثون عن سيناريو هزات حمّام ملوان بولاية البليدة التي تكررت عدة مرات وتسببت في موجة من التفسيرات التي ذهبت بعضها إلى حد اتهام أحد رجال الأعمال بالتسبب في هذه الهزات بعد قيامه بتفجير حمامات معدنية بجبال المنطقة .